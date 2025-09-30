افتتاح پروژه نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان سه شنبه با حضور افشار بازیار مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شستان، مجتبی راعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان و جمعی از مسئولین و مدیران شهرستان کاشان افتتاح و بهره برداری رسید.

بنابر این گزارش هدف از اجرای این پروژه تامین برق پاک و پایدار برای صنایع و از جمله شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، کاهش هزینه های انرژی، افزایش سودآوری و مسئولیت اجتماعی زیست محیطی شرکت عنوان شده است.

از جمله مزایای این پروژه کاهش محسوس قبض برق، بازگشت سرمایه حدود چهار الی پنج سال و درآمدزایی مطمئن برای بیش از ۲۰ سال می توان برشمرد.

پروژه نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی شرکت امیرکبیر کاشان در زمینی به متراژ حدود ۱۳ هزار مترمربع احداث شده است که برای ۲۳ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است.

کاهش بیش از یک هزار و ۱۰۰ تن انتشار گاز CO2 معادل کاشت حدود ۲۵ هزار اصله درخت از حمله ارزش های زیست محیطی این پروژه است که با پنل های خورشیدی بایفشیال (دوطرفه) ۷۰۰ واتی با قابلیت جذب نور از دو طرف پنل و افزایش بازدهی تا ۱۵ درصد ساخته شده است.

پیش بینی می شود که این پروژه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار کیلووات ساعت در سال برق تولید کند که به گفته منابع آگاه این پروژه قابل توسعه تا پنج مگاوات با توجه به زیرساخت و فضای تدارک دیده شده است.

مجتبی راعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان در آیین افتتاحیه این نیروگاه خورشیدی با اشاره به اهتمام مجموعه شستان و دولت به سمت توسعه انرژی های خورشیدی و تجدیدپذیر اظهار کرد: در شهرستان کاشان بیش از یک هزار واحد صنعتی وجود دارد که حدود ۲۵ درصد از صنایع استان اصفهان در شهرستان کاشان استقرار دارند.

وی با اشاره به ناترازی انرژی در سطح کشور و شهرستان کاشان و لزوم توسعه نیروگاه های انرژی خورشیدی ابراز کرد: در سطح شهرستان کاشان ۵۰۰ نیروگاه خورسیدی مشغول به فعالیت است که در حال حاضر ۳۵ مگاوات انرژی خورشیدی تامین می شود.

مجتبی‌راعی هدف گذاری شهرستان کاشان با توجه به اقلیم این شهرستان و بهره مندی از ۳۰۰ روز آفتابی در طول سال را ۱۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی دانست و تصریح کرد: در ایام هفته دولت امسال ۶۰ مگاوات انرژی خورشیدی کلنگ زنی شد و در حال حاضر شهرستان کاشان رتبه اول انرژی خورشیدی منجر به انشعاب را در کشور دارا است.

وی صنعت انرژی های تجدیدپذیر و خورشیدی را در کنار صنعت گردشگری و هوش مصنوعی یکی از محورهای توسعه دانست و گفت: انرژی خورشیدی عوارض ناشی از سوخت های فسیلی را برای مردم و جامعه ندارد و با توجه به افزایش قیمت در بحث صنایع به خصوص فولاد گامی موثر در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد منبع درآمدی پایدار برای صنایع فولادی است.

فرماندار ویژه شهرستان کاشان با اشاره به اعتبار شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در حفظ محیط زیست افزود: این باعث شده است که این شرکت اعتبار اجتماعی مضاعف به شرکت داده شود.