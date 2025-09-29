به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات بعدازظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق استان سمنان در محل این شرکت، استان سمنان را پیشرو در رفع ناترازی انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و افزود: این استان می‌تواند به عنوان الگویی ملی در رفع ناترازی انرژی و گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح شود.

معاون عمرانی استاندار سمنان از تلاش تیم‌های تخصصی برای بررسی و اجرای طرح شبیه‌سازی رفع ناترازی انرژی قدردانی کرد و گفت: این استان ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که می‌تواند در مسیر رفع ناترازی انرژی کشور پیشرو و اثرگذار باشد.

وی با اشاره به لزوم جذب سرمایه‌گذاران در بخش انرژی‌های نو افزود: بخش خصوصی می‌تواند نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر ایفا کند و استان سمنان آماده حمایت از این سرمایه‌گذاری‌هاست.

ایلیات با بیان اینکه سمنان از استان‌های پیشرو در استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی است، اظهار داشت: بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد پروژه‌های انرژی خورشیدی در این استان اجرایی شده و به‌زودی به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

وی همچنین از طراحی طرح‌های حمایتی ویژه مشترکان کم‌مصرف خبر داد و تأکید کرد: این سیاست‌ها در راستای مدیریت مصرف و حمایت از خانوارها دنبال می‌شود.

ایلیات در پایان خاطرنشان کرد: حل چالش ناترازی انرژی نیازمند همگرایی و همراهی همه دستگاه‌ها و سازمان‌هاست و با نگاه ملی مدیران و همت جمعی می‌توان این هدف را محقق ساخت.

به گزارش مهر، در این آیین ضمن تقدیر از خدمات «سید محمد حسینی‌نژاد» در دوران تصدی مسئولیت مدیرعاملی توزیع برق استان سمنان، «مهدی پاک‌طینت» به‌عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.