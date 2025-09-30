مسجدی که از پلاستیک بازیافتی و پوسته برنج ساخته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اندونزی، بزرگ‌ترین کشور با اکثریت مسلمان جهان از پلاستیک بازیافتی و پوسته برنج مسجد ساخته است و این نشان می‌دهد که دین نقش فزاینده‌ای در مبارزه با تغییرات اقلیمی ایفا می‌کند.

شهر گاروت، واقع در غرب جزیره جاوه اندونزی، به زودی شاهد ساخت اولین «مساجد سازگار با محیط زیست» خواهد بود که دیوارهای آن از ۱۲ تن پلاستیک بازیافتی و ۲۴ تن پوسته برنج ساخته خواهد شد.

به گزارش روزنامه فرانسوی لوموند، این پروژه توسط یک موسسه اسلامی محلی به نام « Pesantren Wels Asih» حمایت می‌شود و تاکنون موفق شده است حدود ۲۰۰ خانواده همسایه را به پذیرش اصل «زباله صفر» متقاعد کند و به پرورش نسلی از دانش‌آموزانی که «صلح‌طلب و تغییردهنده» خواهند بود، افتخار می‌کند.

عرفان آمالی، مدیر این موسسه، به جاکارتا پست گفت: تبدیل زباله به این روش «به نجات هزاران درخت کمک خواهد کرد.»

اندونزی، جایی است که مسلمانان حدود ۸۸ درصد از جمعیت ۲۸۴ میلیونی آن را تشکیل می‌دهند و دین حضور پررنگی در رفع مسکلات زیست محیطی دارد.

این کشور که از بیش از ۱۷ هزار جزیره تشکیل شده است، مرتباً شاهد افزایش سطح اقیانوس‌ها و طوفان‌های ویرانگر است.

علاوه بر این، این کشور با بحران شدید زباله روبرو است و طبق اعلام وزارت محیط زیست، در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۱۱.۳ میلیون تن زباله بازیافت نشده تولید می‌کند، به این معنی که در محیط زیست رها خواهد شد.

مساجد سبز

بنابراین گزارش، با این وجود، سرعت رفتارهای سازگار با محیط زیست در مناسبت‌های اسلامی از ابتدای دهه جاری افزایش یافته است. مسجد استقلال در جاکارتا، بزرگ‌ترین مسجد اندونزی، با تجهیز به پنل‌های خورشیدی و سیستم بازیافت آب به یک مدل «کم کربن» تبدیل شده است.

در سال ۲۰۲۲، این مسجد به اولین مکان عبادت در جهان تبدیل شد که از بانک جهانی رتبه «سبز» دریافت کرد. همین مسجد میزبان اولین کنفرانس اسلامی برای «اندونزی پایدار» بود.

در همین حال، مرکز مطالعات اسلامی در دانشگاه ملی، قدیمی‌ترین دانشگاه خصوصی جاکارتا، برنامه Eco-Pesantren (مؤسسات محیط زیستی اسلامی) را برای ادغام مسائل زیست‌محیطی در برنامه درسی راه‌اندازی کرد.

رحمت شفیانا، فعال سازمان صلح سبز اندونزی، یک سازمان مردم‌نهاد بین‌المللی محیط زیست، گفت که حرکت «اسلام سبز» در دو یا سه سال گذشته شتاب قابل توجهی گرفته است.

رحمت افزود که نصرالدین عمر، وزیر امور دینی که به عنوان امام اعظم مسجد استقلال خدمت می‌کند، به دلیل صراحت و دیدگاه مترقی خود در مورد مسائل اقلیمی، یک سرمایه اصلی برای این حرکت محسوب می‌شود.

وی افزود: وی، مسئولیت رهبری یک کمپین در داخل صلح سبز را برای ترویج تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر از طریق اوراق قرضه اسلامی و زکات بر عهده دارد.

اوراق قرضه دولتی سبز

اندونزی همچنین پیشگام در اوراق قرضه دولتی سبز است، به طوری که بانک مرکزی آن در سال ۲۰۱۸ شروع به انتشار آنها با ارزش تجمعی ۶.۹ میلیارد دلار کرد.

این آرمان زیست‌محیطی همچنین از حمایت دو سازمان بزرگ اسلامی کشور، نهضة العلماء و محمدیه، برخوردار است. این سازمان‌ها با بیش از ۷۰ میلیون عضو، نقش‌های برجسته‌ای در آموزش، بهداشت و کار اجتماعی ایفا می‌کنند و حفاظت از محیط زیست را در اولویت قرار داده‌اند.