۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

دستگیری قمه‌کش شرور در خیابان آذربایجان تهران

متهم درگیری با قمه در خیابان آذربایجان تهران، پس از فرار توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پایگاه دهم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص نزاع و درگیری اراذل و اوباشی با قمه که منجر به جراحت شهروندی در خیابان آذربایجان تهران دریافت که ماموران پس از دریافت خبر سریعاً پیگیری خبر را دستور کار خود قرار دادند.

پس از بررسی های پلیس مشخص شد یکی از اوباش منطقه در درگیری با قمه در دست خود منجر به ایجاد جراحتی شده و متهم پس از شرارت خود سریعاً از محل متواری شد، ماموران با به کارگیری شگردهای پلیسی خود پاتوق متهم را در خیابان تهران شناسایی و در عملیاتی متهم را در پاتوقش دستگیر کردند.

متهم دستگیر شده در بازجویی خود علت این اقدام شرورانه خود را قدرت نمایی و خصومت شخصی اعتراف کرده است.

