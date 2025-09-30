  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

قمه‌کش خطرناک محله شوش تهران دستگیر شد

عامل درگیری مسلحانه با قمه در منطقه شوش پس از شناسایی مخفیگاه، در عملیاتی ضربتی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان اطلاعات پلیس پایتخت، ماموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص قمه کشی و قدرت نمایی اراذل و اوباشی در شوش تهران دریافت که ماموران پس از دریافت خبر سریعاً پیگیری خبر را دستور کار خود قرار دادند.

برابر بررسی های صورت گرفته مشخص شد عامل اصلی درگیری یکی از اوباش منطقه شوش بوده که با قمه اقدام به درگیری و ضرب و جرح نمودن شهروندی شده است، ماموران با شناسایی مخفیگاه متهم در خیابان شوش تهران، پس از اخذ دستور قضایی طی عملیاتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

متهم دستگیر شده پس از تکمیل پرونده در سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

