۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

دستگیری ۵ اراذل و اوباش در درگیری پارک گنبدکاووس

گنبد- فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس از دستگیری ۵ نفر از اراذل و اوباش در پی وقوع یک نزاع دسته‌جمعی در سطح این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: این درگیری ابتدا با جر و بحث میان دو نوجوان در پارک شهرداری آغاز و پس از آن طرفین برای تسویه حساب در محلی دیگر قرار گذاشته بودند. در ادامه، نزاع به درگیری گسترده با حضور افراد دیگر کشیده شد که در جریان آن از سلاح سرد از جمله چاقو و قمه استفاده شد.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس با اشاره به اینکه حال تعدادی از این ارازل وخیم بوده و در بیمارستان تحت درمان هستند گفت: مأموران پلیس با اقدامات سریع و قاطع، سایر عاملان این درگیری را شناسایی و در کمترین زمان ممکن دستگیر کردند.

وی با هشدار جدی به برهم‌زنندگان نظم و امنیت در سطح شهرستان خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض با چنین رفتارهایی برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

