به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا براتی فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: روز گذشته یکی از اراذل و اوباش با در دست داشتن قمه و با هدف قدرت‌نمایی در خیابان یادگار امام قم حاضر شد و موجب ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان گردید.

وی افزود: عوامل گشتی کلانتری ۱۴ که در حال انجام مأموریت بودند، بلافاصله پس از اطلاع از موضوع در محل حاضر شده و نسبت به کنترل شرایط اقدام کردند.

براتی تصریح کرد: در حالی‌که مأموران پلیس با صدور اخطار و حتی شلیک هوایی سعی در متوقف کردن متهم داشتند، فرد مزبور بی‌اعتنا به هشدارها به سمت مأموران حمله‌ور شد که در نهایت با تیراندازی به موقع پلیس زمین‌گیر گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان قم ادامه داد: متهم پس از مهار توسط پلیس برای طی مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه پلیس قم در برابر هرگونه قدرت‌نمایی و رفتارهای مخل امنیت عمومی با قاطعیت عمل می‌کند، گفت: اجازه داده نخواهد شد عده‌ای با اقدامات مجرمانه و نمایش‌های خیابانی آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.