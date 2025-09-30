به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

تذکر محمد بهرامی، نماینده مردم بویراحمد و ۳۷ نماینده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم توزیع عادلانه خدمات درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی به ویژه در مناطق کم برخوردار

تذکر علی کرد، نماینده خاش به رئیس‌جمهور در مورد ضرورت رسیدگی به عملکرد وزرا

تذکر محمود طاهری، نماینده شبستر و ۳۱ نماینده دیگر به وزیر نیرو در مورد لزوم تسریع در انجام تعهدات مربوط به تخصیص آب سطحی

تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم تسریع در تخصیص ارز موردنیاز شرکت‌هایی که ثبت سفارش کرده‌اند و در صف انتظار هستند.

تذکر نماینده مردم میاندواب به همراه ۸۶ نفر از نمایندگان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره لزوم محکومیت تجاوز دشمن صهیونیستی

تذکر غلامرضا دهقان ناصرآبادی، نماینده مردم کازرون و ۳۵ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم کنترل و ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن

تذکر کمال حسین‌پور نماینده مردم پیرانشهر به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس‌جمهور درباره لزوم رسیدگی به افزایش سرسام‌آور قیمت برنج

تذکر محمدرضا صباغیان و ۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر امور خارجه درباره لزوم رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مبنی بر تصویب کلیه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مجلس