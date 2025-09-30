به گزارش خبرنگار مهر، احمد انارکی محمدی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: در ابتدای فصل برداشت پاییزی و زمستانی کشاورزان، سهم گازوئیل کل تراکتورهای استان کرمان را نصف کرده‌اند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جای اینکه به وظایف خود در قبال جرایم سازمان یافته و دانه درشت عمل کند، این فشار را به کشاورزان تحمیل می‌کند.

وی افزود: کل مصرف گازوئیل کشاورزان در استان ۸ درصد است و ۹۲ درصد در جای دیگر مصرف می‌شود، با این حال سهم ۸ درصد را که معادل ۳۰۰ لیتر بوده نیز به ۱۵۰ لیتر کاهش داده‌اند که این میزان کفایت ۱۰ روز کار تراکتورداران و باغداران را نمی‌کند، لذا از وزیر خواستاریم تا این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند.

حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: امروز تعداد زیادی از نمایندگان خطاب به وزیر نفت درخصوص کاهش سهمیه نفت گاز کشاورزان تا ۳۰ الی ۵۰ درصد تذکر داشتند. از وزیر می‌خواهیم تا بررسی لازم را در این زمینه داشته باشد تا در صورت صحت موضوع، کمیسیون انرژی این موضوع را پیگیری و گزارشی ارائه کند.