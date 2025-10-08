۵۸ نماینده خواستار حل مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان آموزش و پرورش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:



تذکر محمدرضا احمدی و ۴۱ نماینده خطاب به رئیس‌جمهور در مورد ضرورت هوشیاری و دقت در اظهار نظرهای بین‌المللی



تذکر محمدرضا صباغیان و ۳۴ نماینده به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم برنامه‌ریزی در خصوص جبران کمبود هواپیما در شرکت‌های هواپیمایی



تذکر محمدرضا صباغیان و ۳۲ نماینده به وزیر دادگستری در مورد لزوم رسیدگی به نبود شفافیت لازم در برخی از موارد قضایی و عدم اجرای یکسان احکام برای مسئولان و چهره‌های شناخته شده مجرم نسبت به شهروندان عادی



تذکر بیت الله عبداللهی به وزیر آموزش و پرورش در مورد ضرورت رسیدگی به اعتراض شرکت کنندگان مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش



تذکر مصطفی نخعی به وزیر علوم در مورد ضرورت حل مشکل تعدادی از پذیرفته شدگان فراخوان‌های جذب اعضای هیئت علمی فراخوان‌های سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲



تذکر شهین جهانگیری و ۵۸ نماینده به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم



تذکر علیرضا نوین و ۳۹ نماینده به وزیر ورزش در مورد لزوم رسیدگی به غفلت معاونت جوانان این وزارتخانه از مسائل و مطالبات اصلی جوانان



تذکر محمد رستمی نماینده نیشابور و ۴۵ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ضرورت ممانعت از آزادسازی قیمت سبوس دولتی برای دامداران



تذکر علیرضا زندیان نماینده بیجار و ۵۷ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم حل مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان آموزش و پرورش



تذکر سید محمد پاکمهر نماینده بجنورد و ۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم استمهال و بخشودگی وام های کشاورزان و دامداران



تذکر فاطمه محمدبیگی و ۷۵ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه ها و وزارتخانه های مذکور در مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی و دول متخاصم با جمهوری اسلامی ایران و حمایت از فلسطین



تذکر عباس صوفی و ۴۵ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم افزایش نظارت بر کیفیت تولید محصولات کشاورزی



تذکر محمدکعب عمیر به رئیس‌جمهور درباره لزوم بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به هزینه‌های بالای تولید این محصول راهبردی



تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی و ۶۹ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لزوم اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان شدید و بسیار شدید



تذکر روح الله نجابت و ۵۶ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت و درمان درباره ضرورت پیگیری موثر مطالبات پرستاران و پرسنل بالینی غیر هیئت علمی