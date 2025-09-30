حسینی: دولت عزم جدی برای اجرای قانون برنامه هفتم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید نجیب حسینی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه درباره عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اظهار داشت: یکی از امتیازات قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیش‌بینی شورای عالی راهبری برای نظارت بر حسن اجرا در مسیر تحقق برنامه است و نظارت پیوسته مجلس در این مسیر اثرگذار است.

وی افزود: با این حال، گزارشی که از سوی دولت به مجلس در خصوص احکام غیرقابل اجرا در برنامه ارائه شده، نشان می‌دهد دولت عزم قوی برای تحقق اهداف برنامه ندارد.

حسینی با بیان اینکه این گزارش از سوی مجلس قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: دولت باید در قالب لایحه‌ای مستقل اصلاحات خود را اعمال کند و نباید به گزارشی درباره عدم تحقق برنامه اکتفا نماید.

وی تاکید کرد: برنامه باید با اولویت‌بندی اجرا شود و اگر اینگونه نباشد، نمی‌توان رضایتمندی در خصوص اجرا داشت.

در پایان، این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از دولت انتظار می‌رود به جای ارائه گزارش، لایحه‌ای برای اصلاح برنامه منطبق بر موارد قابل اجرا ارائه کند و در قبال آن مسئولیت پذیر باشد و مسئولیت اجرای برنامه را بر عهده بگیرد.