معاون فرماندار گناوه: تعهد اشتغال شهرستان بیش از ۱۶۰۰ نفر تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی عصر سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال این شهرستان افزود: سهمیه تعیین شده برای ۱۶ دستگاه اجرایی، بنیادها و نهادهای حمایتی شهرستان در کارگروه تعریف و تقسیم شده است که دستگاه های متولی اشتغال تا کنون بیش از ۳۰ درصد آن را تحقق بخشیده اند.

وی بیان کرد: محقق شدن تعهدات اشتغال دستگاه‌ها قطعاً در عملکرد و ارزیابی مدیران مربوطه دخیل و موثر خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه گفت: مدیران مربوطه در راستای بهبود معیشت مردم به ویژه دهک های پایین درآمدی با نگاه ویژه و مستمر در جهت تحقق اشتغال ابلاغ شده شهرستان کوشا باشند.

سراجی ادامه داد: ادارات باید بصورت مستمر سامانه رصد را پایش کنند و بسترهای لازم جهت پیشرفت اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار شهرستان فراهم کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه از ادارات و نهادهای حمایتی خواست پیگیر تحقق سهمیه اشتغال خود باشند.