دادستان رودهن: ۷ نفر از کارکنان دولتی به اتهام دریافت رشوه دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری، شامگاه سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۷ نفر از کارکنان اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند به اتهام دریافت رشوه و تخلفات مالی خبر داد.

بختیاری در ادامه اظهار داشت: با توجه به رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه شهرستان دماوند و بخش رودهن و صدور دستورات قضایی، روز گذشته ۷ نفر از کارکنان اداره راه و شهرسازی دماوند به اتهام دریافت رشوه، ارتکاب تخلفات مالی و تضییع اموال و اراضی دولتی بازداشت شدند.

وی افزود: حدود دو ماه پیش نیز یکی از کارکنان همین اداره در ارتباط با پرونده مشابه دستگیر شده بود و بازداشت‌های اخیر در ادامه همان روند صورت گرفته است.

دادستان رودهن با تأکید بر هوشیاری دستگاه قضایی نسبت به هرگونه فساد اداری و مالی تصریح کرد: اختلاس، دریافت رشوه، تصرف اراضی ملی و هرگونه اقدام غیرقانونی در ادارات که منجر به تضییع حقوق عمومی و وارد آمدن ضرر به مردم شود، با واکنش قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و در این خصوص با هیچ فرد یا نهادی تعارف نخواهیم داشت.

بختیاری در پایان با هشدار به مدیران و کارکنان دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: پیام دستگاه قضایی روشن و صریح است؛ هیچ‌گونه تخلف گسترده یا کوچک از نگاه ما پنهان نمی‌ماند و برخورد با متخلفان در هر سطحی بدون اغماض انجام خواهد شد؛ دستگاه قضا به‌طور مستمر عملکرد ادارات را رصد می‌کند و کوچک‌ترین انحراف از مسیر قانونی با برخورد جدی و قاطع مواجه خواهد شد.