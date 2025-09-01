بسیج ادارات نماد روحیه جهادی و خدمتگزاری به مردم است

رامین باقری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهدای عزیز هفته دولت، اظهار داشت: بسیج ادارات و کارمندان در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۶۴ در سطح کشور تشکیل شد و به همین مناسبت، هفته بسیج ادارات و کارمندان همزمان با هفته دولت نامگذاری شده است.

وی با اشاره به فعالیت پایگاه‌های بسیج در ادارات شهرستان دماوند، گفت: در بخش‌های مرکزی، رودهن و شهرهای آبکیلان، ادارات و نهادهای دولتی پایگاه بسیج فعال دارند که هدف اصلی آن‌ها جذب، سازماندهی و آموزش کارکنان علاقه‌مند است.

باقری افزود: ما از میان کارمندان متقاضی عضویت می‌گیریم و آموزش‌های نظامی، فرهنگی و تربیتی مختلفی را ارائه می‌دهیم، چرا که ادارات خط مقدم جبهه انقلاب و نظام برای خدمت به مردم هستند و ارتقای روحیه جهادی و انقلابی و ارائه خدمت شایسته به مردم، از اولویت‌های ماست.

وی ادامه داد: فرهنگ تکریم ارباب رجوع و برخورد با روحیه جهادی در ادارات نهادینه شده و ما در تلاشیم این فرهنگ را توسعه دهیم.

فرمانده بسیج ادارات دماوند تصریح کرد: در سطح کشور برنامه‌های تربیتی مانند حلقات صالحین با حضور امامان جماعت ادارات برگزار می‌شود و مناسبت‌های ملی و مذهبی به همراه برنامه‌های فرهنگی و ارتباطی به صورت منظم اجرا می‌شود.

باقری با اشاره به اهمیت ارتقای بینش سیاسی کارمندان، گفت: برگزاری همایش‌های سیاسی و تربیتی و اعزام مربیان سیاسی برای جهاد تبیین از دیگر برنامه‌های ماست.

وی به اقدامات امنیتی اشاره کرد و گفت: آموزش دفاع از مقر برای کارمندان ادارات برگزار می‌شود تا در مواقع ضروری آمادگی لازم برای دفاع از ادارات وجود داشته باشد.

فرمانده بسیج ادارات دماوند همچنین به نظارت و مقابله با تخلفات اداری از جمله رشوه و موارد فساد اشاره کرد و افزود: با انجام برنامه‌های تربیتی تلاش می‌کنیم از تخلفات اداری جلوگیری کنیم و در صورت بروز موارد تخلف، برخورد قاطع و سلبی صورت گیرد.

باقری در پایان اظهار داشت: بسیج ادارات با هدف تقویت روحیه جهادی، انقلابی و خدمتگزاری در دستگاه‌های دولتی شهرستان دماوند، برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی، امنیتی و سیاسی را اجرا می‌کند تا خدمات به مردم با کیفیت و با احترام به ارباب رجوع انجام شود.