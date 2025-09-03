  1. استانها
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

دستگیری کارمند یکی از دستگاه‌های دولتی فیروزکوه به دلیل دریافت رشوه

فیروزکوه- دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه از بازداشت یکی از کارکنان دستگاه‌های دولتی و نظارتی این شهرستان به اتهام اخذ رشوه از شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، توحید مظفری، یعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از بازداشت یکی از کارکنان دستگاه‌های دولتی و نظارتی فیروزکوه به اتهام اخذ رشوه از شهروندان خبر داد.

مظفری در ادامه اظهار داشت: بر اساس اخبار واصله، مشخص شد یکی از کارکنان دستگاه‌های دولتی فیروزکوه در قبال انجام وظایف قانونی خود اقدام به دریافت مبالغ غیرقانونی از مردم کرده است.

وی افزود: پس از احراز موضوع و با دستور مستقیم دادستانی، متهم به دادسرا احضار و پس از تشکیل پرونده در شعبه اول بازپرسی، با صدور قرار قانونی بازداشت شد.

مظفری با بیان اینکه دستگاه قضائی با هرگونه فساد اداری و تخلفات کارمندان دولتی قاطعانه برخورد می‌کند، تاکید کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا مطالبه رشوه، موضوع را به دادستانی فیروزکوه گزارش دهند.

کد خبر 6578893

