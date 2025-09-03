به گزارش خبرنگار مهر، توحید مظفری، یعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از بازداشت یکی از کارکنان دستگاه‌های دولتی و نظارتی فیروزکوه به اتهام اخذ رشوه از شهروندان خبر داد.

مظفری در ادامه اظهار داشت: بر اساس اخبار واصله، مشخص شد یکی از کارکنان دستگاه‌های دولتی فیروزکوه در قبال انجام وظایف قانونی خود اقدام به دریافت مبالغ غیرقانونی از مردم کرده است.

وی افزود: پس از احراز موضوع و با دستور مستقیم دادستانی، متهم به دادسرا احضار و پس از تشکیل پرونده در شعبه اول بازپرسی، با صدور قرار قانونی بازداشت شد.

مظفری با بیان اینکه دستگاه قضائی با هرگونه فساد اداری و تخلفات کارمندان دولتی قاطعانه برخورد می‌کند، تاکید کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا مطالبه رشوه، موضوع را به دادستانی فیروزکوه گزارش دهند.