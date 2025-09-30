مرز کوزه رش سلماس نقش حیاتی در تقویت روابط ایران و ترکیه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کایهان ترکمن سه شنبه شب در نشستی با حضور مسئولان شهرستان سلماس و هیئت فنی کشور ترکیه با اشاره به اهمیت راهبردی پایانه مرزی کوزه رش سلماس اظهار کرد: پایانه مرزی کوزه‌رش به‌عنوان سومین دروازه مرزی مشترک دو کشور به‌زودی بازگشایی خواهد شد.

وی اظهار کرد: گشایش این گذرگاه مرزی برای تجارت، گسترش مبادلات مرزی و همچنین جذب گردشگران حائز اهمیت است و می‌تواند نقش حیاتی در تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی ایران و ترکیه ایفا کند.

رییس پارلمان دوستی ایران و ترکیه گفت: کارشناسان معتقدند گشایش پایانه مرزی کوزه‌رش فرصت‌های تازه‌ای را برای سرمایه‌گذاری مشترک و رونق گردشگری منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست از نهایی شدن توافق‌ها برای تعیین جانمایی دروازه مرزی کوزه‌رش خبر داد و گفت: به‌زودی این پایانه مرزی به بهره‌برداری خواهد رسید.

یعقوب رضازاده اظهار کرد: با پیگیری‌ها و تلاش‌های استاندار آذربایجان‌غربی و فرماندار سلماس، جلسات متعددی با طرف‌های ذی‌ربط برگزار و توافق‌های اولیه حاصل شده است.

وی افزود: امیدواریم توافق نهایی برای تعیین خط مرزی کوزه‌رش امروز انجام شود و با همراهی هیأت ترکیه‌ای و وزارت امور خارجه، زمینه راه‌اندازی ترددهای مرزی، به‌ویژه تردد مسافری، از این پایانه مرزی در آینده‌ای نزدیک فراهم شود.

رضازاده ادامه داد: راه‌اندازی این پایانه مرزی می‌تواند بستر لازم برای ترددهای مرزی به‌ویژه تردد مسافری را فراهم کند و به توسعه روابط اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک شایانی نماید.

فرماندار شهرستان سلماس نیز در این نشست اعلام کرد: با پیگیری‌های نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و تأکیدات استاندار آذربایجان‌غربی، روند بازگشایی پایانه مرزی کوزه‌رش در حال انجام است.

علی علایی اظهار کرد: ایران و ترکیه به‌صورت جدی پیگیر بازگشایی این مرز هستند و مسئولان هر دو کشور در بازگشایی سریع این دروازه مرزی اتفاق نظر دارند.

وی تصریح کرد: امیدواریم در نخستین گام، مردم دو کشور از این گذرگاه مرزی برای تردد مسافری استفاده کنند و در مراحل بعدی زمینه و زیرساخت‌ها برای انجام مبادلات تجاری و ترانزیت کالا نیز فراهم شود.

علایی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این پایانه مرزی می‌تواند همکاری‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری مرزنشینان دو کشور را تقویت و گسترش دهد.

آذربایجان غربی با ۵۵۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه تنها استان مرزی ایران با این کشور به شمار می رود و هم اکنون سه پایانه اصلی بازرگان، رازی و سرو با این کشور در آذربایجان غربی واقع شده که دروازه ورود ایران به بازارهای اروپایی به شمار می رود.

شهرستان سلماس ۹۲ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه دارد و قرار است با راه‌اندازی مرز کوزه‌رش، چهارمین پایانه رسمی مرزی این استان با حضور مقامات دو کشور ایران و ترکیه به عنوان چهارمین گذرگاه رسمی بین دو کشور به زودی فعالیت خود را آغاز کند.