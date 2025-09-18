گذرگاه های رسمی ایران با ترکیه به ۴ مرز افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات مرزی در مرز سرو با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی از مسؤولان استانی، افزود: آذربایجان غربی تنها استان هم مرز کشور با ترکیه است.
وی ادامه داد: هماکنون سه گذرگاه رسمی رازی، سرو و بازرگان در استان با ترکیه داریم و با بازگشایی مرز کوزه رش در سلماس تعداد گذرگاههای رسمی ایران با ترکیه به ۴ مرز افزایش مییابد.
استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: دغدغههای اصلی ما در کنار استفاده از ظرفیت مرزها تسهیل تردد مردم و حرمت مرزنشینان و توسعه مبادلات مرزی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز با ترکیه داریم که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید ظرفیتهای مرزی استان مورد توجه قرار گیرد.
ارسلان شکری مدیرکل راهداری، حمل نقل و جادهای آذربایجان غربی هم خواستار تسهیل در تردد کامیونها شد و گفت: میانگین تردد مسافر از مرز سرو بین ۵ هزار تا ۷۵۰۰ نفر و مرز بزرگان نیز حدود ۸۵۰۰ نفر است.
