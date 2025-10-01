به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز چهارشنبه در دیدار با هیئت پارلمانی کشور ترکیه، با اشاره به توجه ویژه دو کشور ایران و ترکیه به موضوع گشایش دروازه مرزی کوزه رش گفت: علاوه بر ان، امیدواریم روند گشایش بازارچه مرزی ساری سو هم تسریع شود چراکه از طرف ایران آماده هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به هدف گذاری ۳۰ میلیارد دلاری تجارت مشترک بین ایران و ترکیه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی دو کشور بسیار ضروری است که در این خصوص باید روند افزایشی بازارچه های مرزی گسترش یابد.

رحمانی اضافه کرد: همسایگی و روابط برادرانه ایران و ترکیه در اولویت سیاست خارجی ما قرار دارد و پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی و منافع مشترک، ایران و ترکیه را به دو شریک مهم و راهبردی تبدیل کرده است.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: اقدامات خوبی از سوی دو کشور ایران و ترکیه در خصوص بازگشایی مرز کوزه رش صورت گرفته ولی روند مشابهی برای گشایش مرز در منطقه چالدران هم نیاز است.

رحمانی اظهار کرد: همچنین مقدمات گشایش بازارچه مشترک ساری سو از سوی ایران به اتمام رسیده و امیدواریم روند مشابهی از طرف ترکیه هم انجام گیرد.

وی با بیان اینکه سه مرز فعال کنونی استان با ترکیه با تراکم بالای بار و مسافر مواجه هستند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که تنها یک‌سوم هدف‌گذاری تجاری محقق شده است و باید به سمت افزایش مرزها حرکت کنسم.

وی نام‌گذاری سال جاری میلادی به عنوان «سال فرهنگی ایران و ترکیه» افزود: بزرگانی همچون شمس تبریزی و مولانا می‌توانند در ارتقای ارتباطات فرهنگی میان دو ملت نقش‌آفرین باشند و باید هر دو طرف از این فرصت‌ها برای افزایش تعاملات بهره ببرند.

وی از مواضع دولت ترکیه در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و ادامه داد: مجلس و دولت ترکیه در طول مدت دفاع مقدس ملت ایران در مقابل تهاجم صهیونیست همواره کنار ما بودند که قدردان آنان هستیم.

استاندار آذربایجان‌غربی به مشکلات حوزه ترانزیت بین دو کشور ایران و ترکیه اشاره کرد و یکی از چالش‌های اصلی را محدودیت پذیرش کامیون‌ها از سوی ترکیه دانست و افزود: افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها می‌تواند مسیر توسعه مبادلات اقتصادی را هموارتر کند.