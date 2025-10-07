به گزارش خبرگزاری مهر، این هیئت در سفر سه روز خود به استانهای وان و حکاری در دیدارهای جداگانه با اوزان بالچی استاندار وان، نجدت تقوا رئیس اتاق بازرگانی وان، جابر گورموش رئیس اتاق اصناف وان و اعضای این اتاق و صالح اوزدمیر رئیس اتاق بازرگانی یوکسیکاوا و اعضای این اتاق و اتاق اصناف این شهر بر توسعه همکاریهای اقتصادی تاکید کردند .
بازگشایی بازارچههای مرزی در ۴ پایانه مرزی آذربایجان غربی با ترکیه، تقویت همکاریهای صنفی، برگزاری نمایشگاههای مشترک و ایجاد شهرکهای صنفی و صنعتی مشترک با هدف پر رنگ کردن نقش استانهای مرزی ایران و ترکیه و اصناف این استانهای در تحقق اهداف دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۳۰ میلیارد دلار در سال از مهمترین مصوبات این سفر بود .
مصوبات این سفر در نشست همکاریهای اقتصادی استانداران مرزی ایران و ترکیه که بزودی در شهر وان برگزار می شود به امضا استانداران آذربایجان غربی و استاندار وان خواهد رسید.
در پایان این سفر تندیس ویژه اتاق اصناف ارومیه به نمایندگی از استاندار آذربایجان غربی به استاندار وان اهدا شد.
نظر شما