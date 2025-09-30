به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری سه شنبه شب در نشستی با حضور مسئولان شهرستان سلماس و هیئت فنی کشور ترکیه افزود: مطالعات اجرایی پایانه مرزی کوزهرش در مراحل پایانی قرار دارد و تنها جانمایی آن باقی مانده بود که امروز برای حل این موضوع نیز تصمیمگیری انجام و توافقاتی حاصل شد.
وی تصریح کرد: در این بازدید امروز سه شنبه، برنامهریزی و توافق شد که ساختوسازها در دو طرف مرز با یک دروازه مشترک و یکسان انجام شود تا بتوان زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری را در جهت رسیدن به هدف اصلی، یعنی انجام مبادلات ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه از طریق مرزهای مشترک دو کشور، فراهم کرد.
شکری با اشاره به اینکه فاصله شهرستان سلماس تا پایانه مرزی کوزهرش ۴۰ کیلومتر است، خاطرنشان کرد: اقدامات نگهداری و شانهسازی جادههای این مرز توسط ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان انجام شده و قرارداد روکش آسفالت این محور نیز منعقد شده و بهزودی اجرا خواهد شد تا مسیر برای تردد کاربران امن و ایمن باشد.
وی با بیان اینکه با آغاز فعالیت این پایانه مرزی، کارهای ارتقای زیرساختهای دیگر نیز پیگیری و اجرا خواهد شد، اظهار کرد: امیدواریم با راهاندازی پایانه مرزی کوزهرش، ارتباط و تعاملات مرزی بین ایران و ترکیه افزایش یابد و فرصتهای جدید تجاری برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دو کشور ایجاد شود.
شکری با تأکید بر نقش ویژه استاندار آذربایجانغربی در توسعه مراودات بینالمللی و افزایش سرانه درآمدی مردم از رهگذر بهرهگیری از ظرفیت پایانههای مرزی استان گفت: دیپلماسی فعال استاندار باعث شده طرف ترک نیز با جدیت بیشتری به روند فعالسازی مرز کوزهرش بپردازد و این رویکرد نویدبخش آغاز دور تازهای از همکاریهای مرزی میان دو کشور است.
آذربایجان غربی با ۵۵۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه تنها استان مرزی ایران با این کشور به شمار می رود و هم اکنون سه پایانه اصلی بازرگان، رازی و سرو با این کشور در آذربایجان غربی واقع شده که دروازه ورود ایران به بازارهای اروپایی به شمار می رود.
شهرستان سلماس ۹۲ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه دارد و قرار است با راهاندازی مرز کوزهرش، چهارمین پایانه رسمی مرزی این استان با حضور مقامات دو کشور ایران و ترکیه به عنوان چهارمین گذرگاه رسمی بین دو کشور به زودی فعالیت خود را آغاز کند.
نظر شما