کاروان صمود از ورود به منطقه خطر و افزایش تهدید حمله اسرائیل خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، برگزارکنندگان «کاروان جهانی صمود» اعلام کردند این کاروان دریایی حامل کمکهای انسانی هماکنون در فاصله ۱۷۵ مایل دریایی از غزه قرار دارد و امشب وارد منطقهای توصیفشده بهعنوان «منطقه خطر شدید» خواهد شد.
آنان تأکید کردند هرگونه حمله به این کاروان به منزله حمله به فلسطین تلقی میشود و امنیت سرنشینان آن به نظارت جامعه جهانی وابسته است.
کاروان جهانی صمود در بیانیهای تأکید کرد: ما خواستار تضمین گذرگاه امن هستیم. هر حملهای به کاروان به معنای حمله به فلسطین است.
در همین زمینه، کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه با انتقاد تند از رویکرد دولت ایتالیا، آن را «بزدلی در پوشش دیپلماسی» توصیف کرد.
این کمیته اعلام کرد: اگر ایتالیا بهراستی خواهان حفاظت از جان انسانها بود، باید گذرگاه امن را تضمین میکرد نه اینکه اراده رژیم اسرائیل را اجرا کند.
کمیته مذکور افزود: تمام شرکتکنندگان در کاروان بهخوبی از خطرات آگاه هستند، اما سکوت در برابر نسلکشی و گرسنگی در غزه بسیار خطرناکتر از بهدریا رفتن با کمکهای بشردوستانه است.
این کمیته تأکید کرد که کاروان جهانی صمود به حرکت خود ادامه خواهد داد، چرا که مطالبه انسانی برای شکستن محاصره غزه غیرقابل عقبنشینی است.
در پایان، برگزارکنندگان کاروان جهانی صمود از کشورها، دولتها و ملتها خواستند با اتخاذ هرگونه اقدام عملی، زمینه رسیدن امن کشتیهای حامل کمک به سواحل غزه را فراهم کنند.
