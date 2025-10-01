کارشکنی ایتالیا در مسیر حرکت ناوگان صمود به سمت غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ناوگان صمود شب گذشته اعلام کرد که وزارت خارجه ایتالیا به مسئولان این ناوگان ابلاغ کرده ناوچه ای که صمود را همراهی می کند از آنها می خواهد برگردند!

آنها اضافه کردند که این اقدام ایتالیا حمایت کردن از ناوگان صمود نیست بلکه ناکام گذاشتن مأموریت انسانی این ناوگان به شمار می رود.

مسئولان ناوگان صمود تصریح کردند که ایتالیا به جای حمایت از فعالان، مانند آلت دست رژیم صهیونیستی عمل می کند. شرکت کنندگان در این حرکت جهانی به صورت کامل از خطرات پیش رو آگاهی دارند و هرگز دست از تلاش برای شکستن محاصره نوار غزه برنمی دارند.