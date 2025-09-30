  1. بین الملل
ناوگان صمود: دولت‌های جهان از حرکت کشتی‌ها به سمت غزه حمایت کنند

سازمان دهندگان ناوگان صمود از دولت های جهان خواستند از حرکت کشتی های این ناوگان به سمت نوار غزه حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کردند: ما بر حق خود در حرکت آزادانه و رساندن کمک های انسانی بر اساس قوانین بین المللی تاکید داریم.

آنها اضافه کردند: از دولت های ترکیه، ایتالیا، اسپانیا و تمام دولت های جهان می خواهیم حمایت های لفظی خود را به صورت عملی اجرا کنند.

سازمان دهندگان ناوگان صمود تصریح کردند: از دولت هایی که کشتی های ناوگان صمود را حمایت می کنند می خواهیم این کشتی ها را تا سواحل نوار غزه همراهی کنند.

پیشتر اعلام شده بود که ۲ کشتی از کاروان جهانی صمود در فاصله ۲۷۰ مایل دریایی از سواحل غزه قرار دارند.

به گفته کمیته بین‌المللی برای شکستن محاصره غزه، این کشتی‌ها هنوز حدود ۵۰۰ کیلومتر دیگر تا رسیدن به مقصد خود در پیش دارند.

