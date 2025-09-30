به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بیش از ۵۰ کشتی از «ناوگان جهانی الصمود» وارد محدوده مقابله این رژیم شدند. منبع مذکور اشاره کرد که مقامات سیاسی اسرائیلی دستور دادهاند که به هیچوجه اجازه ندهند کشتیهای این ناوگان به غزه برسند.
به گفته این منبع، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی آماده کنترل کشتیهای ناوگان الصمود است.
همچنین سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی افزود: به دلیل تعداد زیاد کشتیها، آمادهسازی برای انتقال فعالان به یک ناو جنگی بزرگ در حال انجام است. به گفته این منبع، کشتیهای ناوگان الصمود پس از توقیف، به بندر اسدود هدایت خواهند شد و احتمال غرق شدن برخی از آنها در دریا وجود دارد.
