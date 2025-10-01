به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که ایالات متحده به همراه شرکای خود در ائتلاف بین‌المللی، (موسوم به ضد داعش) مأموریت نظامی خود در عراق را کاهش خواهند داد.

بر اساس بیانیه پنتاگون، این تصمیم در چارچوب یک روند انتقالی صورت می‌گیرد و هدف آن تغییر ماهیت حضور آمریکا از عملیات نظامی به یک شراکت امنیتی گسترده با دولت عراق است.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که طی ماه‌های اخیر، بحث درباره آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق به یکی از موضوعات اصلی روابط دو کشور تبدیل شده است.