  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۴:۱۶

پنتاگون: مأموریت نظامی آمریکا در عراق کاهش می‌یابد

پنتاگون: مأموریت نظامی آمریکا در عراق کاهش می‌یابد

وزارت جنگ آمریکا از کاهش مأموریت نظامی آمریکا در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که ایالات متحده به همراه شرکای خود در ائتلاف بین‌المللی، (موسوم به ضد داعش) مأموریت نظامی خود در عراق را کاهش خواهند داد.

بر اساس بیانیه پنتاگون، این تصمیم در چارچوب یک روند انتقالی صورت می‌گیرد و هدف آن تغییر ماهیت حضور آمریکا از عملیات نظامی به یک شراکت امنیتی گسترده با دولت عراق است.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که طی ماه‌های اخیر، بحث درباره آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق به یکی از موضوعات اصلی روابط دو کشور تبدیل شده است.

کد خبر 6607610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها