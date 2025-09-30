تصمیم آمریکا برای بازآرایی نظامی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که دولت ترامپ به زودی بازآرایی نیروهای آمریکایی در عراق را اعلام خواهد کرد.

این مقام آمریکایی در ادامه افزود: بازآرایی نیروهای ما با اولویت‌های راهبردی دولت ترامپ در عراق و منطقه سازگار است.

تصمیم دولت آمریکا برای بازآرایی نظامی در عراق در حالی است که احزاب و گروه های مختلف عراقی همیشه تأکید کرده اند که مصوبه پارلمان این کشور در زمینه اخراج اشغالگران آمریکایی از عراق باید هر چه سریعتر اجرا شود.

احزاب و گروه‌های عراقی معتقدند که حضور نظامیان آمریکایی در کشورشان دیگر هیچ گونه توجیهی ندارد.