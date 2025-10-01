نُهمین روز متوالی آلودگی هوا در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز چهارشنبه نهم مهر با میانگین ۱۱۴ AQI برای نُهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه بزرگراه خرازی و خیابان فرشادی با عدد ۱۲۲، دانشگاه صنعتی ۱۲۰، خیابان رهنان ۱۴۶، خیابان زینبیه ۱۴۹، فیض ۱۰۳ و خیابان میرزا طاهر ۱۲۷ AOI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در کردآباد با عدد ۱۶۱ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۹۸، پارک زمزم ۷۷، سپاهان‌شهر ۹۲، بولوار کاوه ۹۰ و هزار جریب ۷۴ AQI قابل قبول است.

امروز همچنین شاخص هوای خمینی‌شهر و قهجاورستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.