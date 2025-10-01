صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران گفت: امروز (چهارشنبه، ۹ مهر) بارش‌ها در استان‌های ساحلی دریای خزر تقویت می‌شود و در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، شرق ارتفاعات البرز و خراسان شمالی رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

وی افزود: شدت بارش‌ها امروز در استان‌های گیلان و مازندران بیشتر خواهد بود. همچنین روز پنجشنبه (۱۰ مهر) در سواحل دریای خزر احتمال بارش پراکنده وجود دارد، اما روز جمعه (۱۱ مهر) و شنبه (۱۲ مهر) جوی آرام و پایدار در بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد شد.

ضیائیان تصریح کرد: امروز (۹ مهر) و فردا (۱۰ مهر) در اغلب مناطق کشور کاهش قابل ملاحظه دما پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: طی سه روز آینده، وزش باد همراه با احتمال خیزش گرد و خاک پدیده غالب در شرق و جنوب شرق کشور خواهد بود. همچنین از امروز تا پایان هفته افزایش سرعت وزش باد با احتمال گرد و خاک در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور و طی امروز و فردا در شمال شرق استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز نیز پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان با اشاره به وضعیت جوی پایتخت نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۹ مهر) کمی ابری است و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید همراه با گرد و خاک رخ می‌دهد. حداقل دمای امروز تهران ۱۹ و حداکثر دمای آن ۲۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.