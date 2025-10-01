هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که یک سامانه جوی از شامگاه امروز چهارشنبه تا اوایل وقت روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه در استان فعال خواهد بود.

فعالیت این سامانه به صورت وزش باد شدید و گردوخاک از امروز و طی روزهای پنج‌شنبه تا یک‌شنبه هفته پیش رو مناطق شمال، شرق و مرکز استان از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت‌آباد)، زواره، شاهین‌شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، لنجان (زرین‌شهر)، مبارکه، مهاباد، نایین، نجف‌آباد، نطنز، هرند و ورزنه را در بر می‌گیرد.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان،در روزهای جمعه و شنبه به دلیل پایداری نسبی جو، غبارآلودگی و ماندگاری آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.

اداره هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که وزش باد شدید و گردوخاک می‌تواند منجر به کاهش کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش دید، احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، شکستن نهال‌ها و درختان فرسوده، آسیب به سازه‌های موقت و تاسیسات حساس به گردوخاک و اختلال در ناوگان حمل‌ونقل شود.

اداره کل هواشناسی همچنین به شهروندان توصیه کرده است که در ترددهای بین‌شهری احتیاط کنند و بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان از حضور در فضای باز خودداری کرده یا در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنند؛ همچنین از توقف و پارک خودرو در نزدیکی درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره پرهیز شود. اطمینان از استحکام سازه‌های موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها نیز ضروری است.