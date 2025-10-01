روایتی از گشتاسپ شاهنامه در نمایش «هیولاکُش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کودک و نوجوان، نمایش «هیولاکُش» به نویسندگی مهدی سیمریز و کارگردانی محمد جهانپا و تهیهکنندگی امیرحسین شفیعی با الهام از داستانهای شاهنامه فردوسی و با هدف بازخوانی مفاهیم هویت ملی، به همت خانواده فرهنگ و هنر امید و معاونت راهبری استانها تولید و اجرا میشود.
این اثر نمایشی که بر اساس روایت گشتاسپ در شاهنامه طراحی شده، تلاش دارد تا با بهرهگیری از زبان هنر، پیوندی میان مفاهیم اسطورهای و دغدغههای امروز نوجوانان و خانوادهها برقرار کند. موضوعاتی چون چالشهای بین نسلی، حفظ هویت فرهنگی و نقش جوانان در ساخت آینده کشور در قالبی حماسی و نمایشی بازآفرینی میشود.
از ویژگیهای این اثر میتوان به طراحی صحنه چندلایه و متحرک، استفاده از جلوههای ویژه و ویدیو مپینگ و اجرای بازیگران حرفهای و نوجوانان مستعد اشاره کرد.
نمایش «هیولاکُش» در روزهای پایانی مهر روی صحنه میرود.
