به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نقل از مشاور رسانه برنامه، سه اثر نمایشی از نویسندگان مطرح جهان در قالب نمایشنامه‌خوانی توسط «هنرجویان مستقل» طی روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور در عمارت نوفل‌لوشاتو تهران روی صحنه می‌رود.

نمایشنامه‌خوانی «باغ آلبالو» نوشته آنتون چخوف با ترجمه سیمین دانشور و کارگردانی مرتضی صباحی روز جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۶ اجرا می‌شود.

در این اثر بازیگرانی چون علیرضا معتمد، لیلی صادقی، مجید کوهی، مهسا پیک، صادق طاهری، مریم صفائیان‌پور، محمدحسین صفائی، زهرا قائمی‌راد، مسعود فرجی، سپهر آراسته، بهاره یکه‌فلاح، نرگس نیشابوری و صادق ابراهیم‌آبادی حضور دارند.

نمایشنامه‌خوانی «تانیا» نوشته الکسی آربوزف با ترجمه مهران سپهران و کارگردانی امیرحسین رحیمی روز شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۸ برگزار می‌شود.

در این اجرا سبا رضوانی، محمد ایمانوردی، معصومه رضائیان، امیرمحسن دلبسته، مریم هارونی، مریم مددی، علی اربابی، نیما فیل‌سرایی، یاسمین خراسانی، ویدا صفردولابی، محمدعلی جبرائیل و فاطمه شفیعی علویجه به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایشنامه‌خوانی «یرما» اثر فدریکو گارسیا لورکا با ترجمه پری صابری و کارگردانی مرتضی صباحی همان روز ساعت ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود.

بازیگران این نمایشنامه‌خوانی عبارتند از: فاطمه امیرجان، ساغر مدرسی، روژینا مجد، محمدجواد خان‌محمدی، آیه آقاخانی، علی حسن‌زاده، ملیکا پناهی، آذر گلی، حریر حسن‌زاده، امیررضا وهاب‌پور، سارا صباغ‌پور، هانیه علی‌آبادی، آرش معدنی‌پور، هنگامه تاج‌امیری، میلاد بیرانوند و نازنین رضایی.

عوامل این نمایشنامه‌خوانی‌ها عبارتند از: مرتضی صباحی تهیه‌کننده هر سه اثر، وحید نفر مشاور هنری، محمدرضا پیراکوه و کیمیا فتاحی برنامه‌ریزی و دستیار کارگردان، محسن بیده روابط عمومی، رضا اسبقی طراح پوستر، الهام بابایی شاهمرس، نیلوفر آهویی و شادی [مائده] سنائیان عکاسان، آرمان صادقی مشاور رسانه و امیرحسین رحیمی و محمدحسین نوائی امور هماهنگی.

فروش بلیت این نمایشنامه‌خوانی‌ها از طریق سایت تیوال انجام می‌شود.