کاهش دما و بارندگی شدید در نوار شمالی کشور

سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز و فردا در نوار شمالی کشور شاهد کاهش محسوس دما و بارندگی شدید خواهیم بود.

