دریافت 11 MB کد خبر 6607769 https://mehrnews.com/x39b6s ۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۶ کد خبر 6607769 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۶ کاهش دما و بارندگی شدید در نوار شمالی کشور سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز و فردا در نوار شمالی کشور شاهد کاهش محسوس دما و بارندگی شدید خواهیم بود. کپی شد مطالب مرتبط هواشناسی تهران: کاهش دما، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در راه است روزهای گرم با شبهایی خنک همراه با وزش باد در یزد پیشبینی میشود ورود سامانه ناپایدار به گلستان؛ بارشها از امروز آغاز میشود برچسبها سازمان هواشناسی بارش باران کاهش دما بارندگی بارندگی شدید و آبگرفتگی آبگرفتگی
نظر شما