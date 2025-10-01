مهدیه اصحابی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی روز گذشته گفت: روز گذشته جو آرامی در استان حاکم بود و بیشینه دمای هوا بین ۳۳ تا ۳۵ درجه سانتیگراد ثبت شد.

وی افزود: به تدریج با ورود سامانه ناپایدار به استان، ابتدا وزش باد نسبتاً شدیدی در برخی مناطق و احتمال بروز پدیده گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. از شامگاه گذشته نیز شاهد افزایش ابر در سطح استان بودیم.

اصحابی ادامه داد: بارش‌ها از امروز آغاز می‌شود و اوج فعالیت این سامانه برای عصر و شب پیش‌بینی می‌شود. بارش‌ها تا روز پنجشنبه نیز به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان درباره روند دمایی گفت: از امروز چهارشنبه روند کاهش دما شروع شده و بیشینه دما برای روز پنجشنبه به حدود ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: با عبور این سامانه ناپایدار از استان، از روز جمعه جو به تدریج آرام خواهد شد.