به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز چهارشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۴، آسمان استان یزد عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات ظهر افزایش نسبی دما و در ساعات شب کاهش محسوس آن را شاهد خواهیم بود و سرعت باد در برخی ساعات به حدود ۵.۵ متر بر ثانیه می‌رسد که در مناطق جنوبی و غربی استان محسوس‌تر خواهد بود.

بر اساس داده‌های موجود، مناطق کوهستانی شمالی استان مانند تفت و دهستان فهرج، سردترین نقاط استان در ساعات شب خواهند بود و در مقابل، مناطق مرکزی و شرقی مانند شهر یزد و اردکان، گرم‌ترین دما را در ساعات ظهر تجربه می‌کنند.

تا صبح پنج‌شنبه، استان یزد شاهد جوی پایدار خواهد بود بر همین اساس در مناطق شمالی استان، وزش باد نسبتاً شدید همراه با کاهش دما پیش‌بینی می‌شود و در مناطق جنوبی، آسمان صاف با وزش باد ملایم و دمای معتدل خواهد بود و شرق استان با آسمانی صاف و شب‌های خنک همراه است و برای مناطق غرب استان احتمال گردوخاک محلی در ساعات عصر دارد و برای مرکز استان نیز با هوایی پایدار و دمای متعادل روز را به شب خواهد رساند.