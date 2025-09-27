«نخلستون» با حضور چهره ها منتشر شد؛ یک پاسداشت موسیقایی برای دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، آلبوم «نخلستون» با آهنگسازی بهروز صفاریان و خوانندگی جمعی از خوانندگان مطرح موسیقی در راستای گرامی داشت یاد شهدای دوران دفاع مقدس منتشر شد.
«نخلستون» شامل ۸ قطعه با عنوانهای «برات گریه کردم»، «قول دادی»، «سلام» با صدای محمد اصفهانی، «فانوس» (محمد معتمدی)، «آینه» (علی لهراسبی)، «خط لبخند» (حجت اشرفزاده)، «خرمشهر» (محمود صالحی) و «نخلستون» (احمد آقایی) است.
این آلبوم با هدف پاسداشت رشادتهای رزمندگان در سالهای دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام شهدای جنگ تحمیلی ساخته و اشعار آن توسط عبدالجبار کاکایی، امیرعلی سلیمانی و ندا جوادی سروده شده است.
