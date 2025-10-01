جنایت جدید رژیم صهیونیستی علیه نیروهای امدادی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب،در حالی که بر اساس تمامی منشورهای بین‌المللی حمله به نیروهای امدادی در طول جنگ‌ها یک جنایت جنگی به شمار می رود، رژیم صهیونیستی بار دیگر جمعی از نیروهای امدادی غزه را هدف حمله قرار داد.

بر اساس بیانیه‌ای که اداره دفاع مدنی غزه منتشر کرده، ارتش اشغالگر صهیونیستی بامداد امروز جنایتی هولناک علیه تیم‌های دفاع مدنی مرتکب شد. این تیم‌ها در حال انجام یک مأموریت بشردوستانه بودند و مجروحان و شهدا را از مدرسه «الفلاح» که پناهگاه آوارگان در محله الزیتون در شرق شهر غزه بود، از زیر آوارها خارج می‌کردند که بدون هشدار قبلی توسط اشغالگران بمباران شدند.

حمله اولیه به این مدرسه نیز بدون هشدار قبلی انجام شد که باعث شهید و زخمی شدن ده‌ها تن از شهروندان غزه شد.

این جنایت منجر به زخمی شدن 7 نیروی امدادی و آتش‌نشانی شد که دو نفر از آنها در وضعیت بسیار وخیم قرار دارند.

این بیانیه می افزاید که هدف قرار دادن آشکار تیم‌های امدادی توسط رژیم صهیونیستی اولین بار در طول نسل‌کشی در غزه نبوده است. با این حادثه، تعداد جنایات هدف قرار دادن تیم‌های ما توسط اشغالگران در هنگام مأموریت بشردوستانه به 27 بار و تعداد حمله به مراکز امدادی به 11 بار رسیده است.

این بیانیه ضمن ابراز تاسف از استمرار جنایات صهیونیست‌ها در غزه تاکید کرد که اشغالگران صهیونیست تیم دفاع مدنی را در مدرسه الفلاح به طور عمدی هدف قرار دادند، در حالی که آنها وظیفه بشردوستانه خود را انجام می‌دادند و لباس‌های رسمی خود را به تن داشتند و وسایل نقلیه آنها به وضوح مشخص بود. این اقدام تأیید می‌کند که اشغالگران قصد ارتکاب این جنایت را دارند تا در روند کمک های بشردوستانه در شهر غزه اختلال ایجاد کنند.

بر اساس این بیانیه این حمله وحشیانه، جنایت جدیدی است که به سلسله جنایات مستمر علیه تیم‌های بشردوستانه فعال در نوار غزه اضافه می‌شود و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه است که هدف قرار دادن تیم‌های فعال در این زمینه را جرم می‌داند.

مرکز دفاع مدنی غزه تاکید می کند که هدف قرار گرفتن تیم‌های امدادی توسط اشغالگران، عزم این نیروها را برای ادامه وظیفه ملی و بشردوستانه خود، با وجود همه خطرات و چالش‌ها، افزایش خواهد داد.

این مرکز از جامعه بین‌المللی با تمام نهادهای حقوقی و بشردوستانه آن می‌خواهد که مسئولیت‌های خود را برای توقف این جنایات و فراهم کردن حمایت کامل از تیم‌های ما که در نوار غزه فعالیت می‌کنند، بر عهده بگیرند.