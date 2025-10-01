به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) تأکید کرد که آموزش کودکان در غزه باید بخشی از هرگونه توافقی برای پایان دادن به جنگ رژیم صهیونیستی در نوار غزه باشد.

وی در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس گفت: آموزش کودکان باید بخشی از هرگونه توافقی برای پایان دادن به جنگ در غزه باشد. طرح پیشنهادی باید به بیش از ۶۶۰ هزار کودکی که برای سومین سال از تحصیل محروم شده‌اند، امید ببخشد.

وی در این‌باره افزود: بازگرداندن آنها به تحصیل باید یک اولویت جمعی برای ترویج صلح و ثبات پایدار باشد.

لازارینی مطرح کرد که به لطف کارکنان استثنایی خود، آنروا تجربه، زیرساخت و دانش لازم را برای حمایت از بازگشت تدریجی به آموزش رسمی برای کودکان در نوار غزه در صورت دستیابی به آتش‌بس دارد.

لازارینی در ادامه سخنان خود توضیح داد که قبل از جنگ، آنروا در مدارس خود (مدارس سازمان ملل) به بیش از ۳۰۰ هزار کودک آموزش ارائه می‌داد.