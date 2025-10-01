به گزارش خبرگزاری مهر، هماهنگ کننده ناوگان جهانی صمود در گفتگو با تلویزیون عربی تاکید کرد: ساعاتی قبل کشتی های نظامی ناشناس بدون روشن کردن چراغ هایشان ناوگان ما را محاصره کردند.

وی افزود: آنها به صورت عمد سیستم های ارتباطی ما را مختل کردند. کشورهای جهان باید به دشمن صهیونیستی فشار آورند تا مانع حرکت کشتی های ناوگان صمود به سمت نوار غزه نشود.

این مسئول ناوگان صمود اضافه کرد: هر ناوگان امدادرسانی می تواند در آب های بین المللی آزادانه حرکت کند و حمله به این کشتی ها جنایت جنگی محسوب می شود.

لازم به ذکر است که از ساعاتی قبل کشتی های وابسته به ناوگان صمود به منطقه خطر که پیشتر توسط رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفته بود نزدیک شده اند.