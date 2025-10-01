  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۰

آمادگی نظامیان صهیونیست برای یک راهزنی دریایی جدید

یک شبکه عبری زبان به آمادگی نیروی دریایی رژیم صهیونیستی برای حمله غیر قانونی به ناوگان صمود اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، شبکه عبری زبان کان گزارش داد که کشتی های ناوگان صمود به ۱۴۵ مایل دریایی نوار غزه رسیده اند.

در این گزارش آمده است، کشتی های نظامی وابسته به ایتالیا، اسپانیا و ترکیه از این منطقه عقب نشینی کردند.

شبکه کان گزارش داد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی خود را برای حمله به ناوگان صمود آماده می کند. این حمله با توجه به استقرار ناوگان صمود در آب های بین المللی مانند کشتی های سابق، راهزنی دریایی به شمار می رود.

پیشتر هماهنگ کننده ناوگان جهانی صمود در گفتگو با تلویزیون عربی تاکید کرد: ساعاتی قبل کشتی های نظامی ناشناس بدون روشن کردن چراغ هایشان ناوگان ما را محاصره کردند.

وی افزود: آنها به صورت عمد سیستم های ارتباطی ما را مختل کردند. کشورهای جهان باید به دشمن صهیونیستی فشار آورند تا مانع حرکت کشتی های ناوگان صمود به سمت نوار غزه نشود.

این مسئول ناوگان صمود اضافه کرد: هر ناوگان امدادرسانی می تواند در آب های بین المللی آزادانه حرکت کند و حمله به این کشتی ها جنایت جنگی محسوب می شود.

