مرحله نهایی مسابقات قرآن و اذان کارکنان نیروی زمینی سپاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار عسکریان این مسابقات را نشان‌دهنده اهتمام جدی سپاه بر تعمیق آموزه‌های قرآنی در بدنه کارکنان دانست و افزود: این مرحله از رقابت‌ها که به مدت یک روز برگزار می‌شود، با حضور نفرات برتر راه یافته از مراحل مقدماتی و نیمه‌نهایی در چهار بخش مجزا (کارکنان پایور، نیروهای وظیفه، بانوان شاغل و وابستگان) جریان دارد.

دبیر مسابقات قرآن کریم نیروی زمینی سپاه با تشریح جزئیات مسابقات اظهار داشت: رقابت‌ها در ۱۱ رشته تخصصی شامل قرائت تحقیق، ترتیل، انواع حفظ (کل، ۲۰ جزء، ۱۵ جزء، ۱۰ جزء، ۵ جزء، ۳ جزء)، مفاهیم، حفظ موضوعی محتوامحور و اذان برگزار خواهد شد. وی تأکید کرد: نفرات برگزیده این دوره، به عنوان نمایندگان نیروی زمینی در مسابقات سراسری کل سپاه شرکت خواهند کرد.

سرهنگ پاسدار عسکریان همچنین به نکته قابل توجه در رشته حفظ سه جزء قرآن کریم اشاره کرد و گفت: این رشته در بخش بانوان علاوه بر مرحله نهایی نیروی زمینی، در مرحله نهایی مسابقات کل سپاه نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص کیفیت داوری مسابقات، اعلام کرد: تلاش شده است تا داوری این مرحله توسط متخصصان و داوران مورد استفاده در مسابقات نهایی کل سپاه صورت پذیرد.

سرهنگ پاسدار عسکریان در همین راستا، داوران امسال در بخش آقایان را اساتیدی همچون قره شیخلو، عارف حسینی، قاسم آبادی، احمدی وفا، ملکشاهی، نصیری، رحمانی، جاوری، آقایی، ربیعیان، کرمانی، قاسمی، شریف، رحمانی خلیلی و محمدبیگی معرفی کرد.

سرهنگ پاسدار عسکریان در بخش پایانی سخنان خود، از تصویب مشوق‌های جدید برای نفرات برتر خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون قرارگاه قرآنی نور نمایندگانی که در مسابقات سراسری کل سپاه رتبه کسب کنند، علاوه بر جایزه مصوب، معادل نقدی آن جایزه را به اضافه ۱۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سوی نیروی زمینی دریافت خواهند نمود. وی افزود: همچنین، طرحی جدید برای اعطای جوایز به افرادی که در مرحله سراسری حد نصاب لازم را کسب کنند، به تصویب رسیده است.

در پایان، دبیر مسابقات قرآن کریم نیروی زمینی سپاه ابراز امیدواری کرد که سطح کیفی و کمی این رویداد قرآنی در سال‌های آتی، بیش از پیش تقویت شود.

گفتنی است سال گذشته مسابقات قرآن کریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی زمینی سپاه موفق به کسب رتبه نخست این مسابقات شد. و همچنین مقام نخست سومین جشنواره قرارگاه قرآنی نور را در سطح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدست آورد.

همچنین سرگرد پاسدار هادی قربان دخت، مدیر قرآن و عترت نیروی زمینی سپاه، نیز در سخنانی به فرآیند آماده‌سازی شرکت‌کنندگان و ابعاد اجرایی مسابقات اشاره کرد و گفت:

«مسابقات قرآن کریم نیروی زمینی با پوشش گسترده در سطح رده‌ها برگزار شد. در مجموع، در مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات که در سطح رده‌های نیروی زمینی برگزار گردید، بیش از ۵۵۰ نفر از پاسداران و بسیجیان و سربازان وظیفه در رده‌های مختلف نیروی زمینی سپاه حضور یافتند.»

مدیر قرآن و عترت نیروی زمینی سپاه در تشریح اقدامات پیش از مرحله نهایی افزود: «آماده‌سازی شرکت‌کنندگان با جدیت دنبال شد؛ ما شاهد اجرای کارگاه‌های توانمندسازی در سطح رده‌ها بودیم که این کارگاه‌ها پیش از اجرای مرحله نیمه‌نهایی برگزار گردید تا سطح کیفی فعالین قرآنی افزایش یابد. این فعالین قرآنی منتخب، در ۶۷ رده مستقل و ۵۳ رده منتسب به نیروی زمینی سپاه هستند.»

سرگرد قربان دخت همچنین به مسابقات قرآن کریم ویژه خواهران شاغل در نیرو زمینی سپاه اشاره کرد: «همچنین، مسابقات مرحله نهایی ویژه خواهران شاغل نیروی زمینی نیز برگزار شد و نفرات برتر این بخش برای شرکت در مسابقات سراسری در سطح کل سپاه معرفی شدند