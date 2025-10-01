به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، گروهی از مهندسان دانشگاه ماساچوست آمهرست از ابداع یک نورون با قابلیت های الکتریکی خبر داده اند که ویژگی نورون های زیستی را از نزدیک تقلید می کند. این تحقیق براساس پژوهش پیشین آنها با استفاده از نانوسیم های سنتزشده از باکتری های تولیدکننده برق انجام شده است.

چنین اکتشافی زمینه را برای ساخت رایانه های بسیار کارآمد براساس اصول زیست شناختی فراهم می کند. چنین سیستم‌هایی احتمالا در آینده به طور مستقیم به سلول های زنده متصل شوند. شوای فی فارغ التحصیل این دانشگاه و مولف ارشد تحقیق می گوید: مغز انسان مقدار زیادی داده را پردازش می کند. اما مصرف برق آن در مقایسه با مقدار برقی که برای فعالسازی مدل های زبانی بزرگ مانند چت جی پی تی به کار می رود، بسیار بسیار اندک است.

مغز انسان فقط با حدود ۲۰ وات برق کار می کند، حال آنکه یک مدل زبانی بزرگ هوش مصنوعی بیش از یک مگاوات برق برای انجام فعالیتی مشابه نیاز دارد. مغز انسان از میلیاردها نورون یا سلول های خاصی که پالس هایی را با کارآمدی بالا شلیک و منتقل می کنند، ساخته شده است. جون یائو استادیار دانشگاه و مولف این پژوهش می گوید: نسخه های قبلی نورون های مصنوعی از ۱۰ بار ولتاژ و ۱۰۰ بار قدرت بیشتر از آن چیزی که ابداع کردیم، استفاده می کردند.

به همین دلیل آنها ناکار آمد هستند و نمی توانند به طور مستقیم با نورون های زنده تقابل کنند اما پیشرفت محققان این فرایند را عوض کرد. یائو در این باره می گوید: سیستم ما فقط ۰.۱ ولت برق استفاده می کند که تقریبا معادل برق مصرفی نورون های بدن انسان است.

نورون های مصنوعی با این طراحی با ولتاژ کم نه تنها توانستند در سیستم های رایانشی یکپارچه شوند بلکه در دستگاه های پزشکی با قابلیت برقراری ارتباط با سلول های زیستی به کار رفتند.