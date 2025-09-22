به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس آلرت، این تحقیق توسط پژوهشگران دانشگاه زوریخ و جنوب کالیفرنیا انجام شده است. این نتایج در آینده به بیمارانی که دچار نوعی سکته شده اند، کمک می کند توانایی های از دست رفته شان را احیا کنند.

پژوهشگران با تحقیق روی موش هایی که آسیب مغزی در آنها القا شده بود، متوجه شدند تزریق سلول های بنیادی انسانی به آنها ممکن است به طور موفقیت آمیز به سلول های نابالغ مغزی تبدیل شود. نتایج پژوهش جالب توجه بودند. بیشتر سلول های ایمپلنت شده در موش ها در مکان خود باقی مانند و ویژگی های نورون های کاملا فعال را کسب و با سلول های اطراف ارتباط برقرار کردند.

کریستین تاکنبرگ از دانشگاه زوریخ در این باره می گوید: ما متوجه شدیم سلول های بنیادی در تمام مدت پنج هفته ای تحلیل زنده ماندند و بیشتر آنها به عصب هایی تبدیل شدند که به طور واقعی با سلول های مغزی موجود ارتباط برقرار می کرد.

علاوه بر آن محققان شاهد خودترمیمی رگ های خونی، کاهش التهاب مغز و قدرتمندتر شدن مانع خونی-مغزی شدند. در این موش ها حتی نشانه هایی از بهبود حرکات و هماهنگی نیز دیده شد که یافته ای کلیدی است زیرا ممکن است سکته به طور جدی کنترل حرکتی بدن را به طور جدی مختل کند.

پژوهش جدید براساس تحقیق پیشین همین گروه از محققان انجام شد که مشغول بررسی شرایط بهینه برای تزریق سلول های بنیادی پس از سکته بودند.