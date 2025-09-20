آزمایش بالینی جدید نورالینک برای ترجمه افکار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دی جی سئو رئیس نورالینک در این باره می گوید: اگر به گفتن چیزی فکر می کنید، ما می توانیم آن را بفهمیم. ایده ورای این پژوهش کمک به افراد دچار اختلالات گفتاری است تا از طریق افکارشان ارتباط برقرار کنند.

نورالینک جزو شرکت هایی است که با آزمایش ایمپلنت ها روی بیماران به آنها کمک می کنند تا با مغزشان رایانه را کنترل کنند. البته محققان می توانند کیبوردهای مجازی را به کار گیرند. ترجمه مستقیم افکار از کورتکس گفتاری بیماران می تواند با حذف واسطه، سرعت انجام کارها را افزایش دهد.

شرکت مذکور هم اکنون مشغول اجرای پنج آزمایش بالینی دیگر است که نخستین مورد آن در آمریکا انجام شد. از آن زمان تاکنون آزمایش هایی در کانادا، انگلیس و امارات متحده عربی نیز اضافه شده اند.

سئو در این باره گفت:ما هم اکنون جهانی را تصور می‌کنیم که حدود سه تا چهار سال آینده، کسی که از هر نظر سالم است به نورالینک دسترسی پیدا خواهد کرد. ما فکر می‌کنیم در واقع می‌توان توانایی‌هایی را برای صحبت با جدیدترین مدل هوش مصنوعی یا مدل‌های زبانی بزرگ با سرعت فکر، حتی سریع‌تر از نحوه صحبت کردن نشان داد و بتوان به طور بالقوه اطلاعات مذکور از طریق ایرپادهای کاربردریافت کرد و عملاً حلقه را بست.