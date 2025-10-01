علوی:یک میدان در گلپایگان بنام سپهبد سلامی نامگذاری شد

سید محمدحسن علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به اینکه گلپایگان زادگاه سپهبد شهید حاج حسین سلامی است، نامگذاری این میدان به نام آن سردار سرافراز اسلام، در راستای ادای دین به مقام والای ایشان و پاسداشت جایگاه شهدای گرانقدر انجام گرفت.

وی افزود: این اقدام همچنین به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی صورت پذیرفت تا نمادی از ایستادگی، مقاومت و پاسداشت خون شهیدان در کالبد شهر گلپایگان ماندگار شود.

رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان خاطرنشان کرد: امید است این نامگذاری الگویی برای نسل‌های آینده در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و استمرار فرهنگ ایثار و مقاومت باشد.بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر گلپایگان، میدان «ولیعصر» سابق به نام سپهبد شهید حاج حسین سلامی نام‌گذاری شد.