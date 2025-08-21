علیاکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان به گلپایگان، اظهار کرد: محور و هدف اصلی این سفر بررسی مصوبات و پیگیری پروژههای حوزه راه و راهداری شهرستان بود که با توجه به آمار بالای تلفات جادهای، ضرورت و اهمیت ویژهای دارد.
فرماندار گلپایگان با بیان اینکه امنیت سفر شهروندان از اولویتهای اصلی ماست، افزود: هر اقدامی در زمینه بهبود وضعیت راهها، روشنایی مسیرها و رفع نقاط حادثهخیز در کاهش حوادث و افزایش آرامش خاطر مردم هنگام سفر مؤثر خواهد بود.
وی با اشاره به پروژههای در حال اجرای شهرستان، تصریح کرد: طی ۸ تا ۹ ماه اخیر پنج پروژه مهم با دستور مهندس دادخواه آغاز شده و اکنون در مراحل خوبی قرار دارد، اما انتظار ما تسریع در روند اجرای این طرحهاست، چراکه با توجه به شرایط آبوهوایی منطقه، عملاً فرصت فعالیتهای عمرانی محدود است.
رضایی یادآورشد: از جمله اقدامات اخیر میتوان به پروژه روشنایی محور خمینیشهر به گلپایگان، رفع نقاط حادثهخیز عباسآباد و حیدرآباد، احداث پل سرآور و پل وداغ، احداث راهدارخانه و ایجاد نمازخانه روبهروی پلیسراه اشاره کرد.
نامگذاری بزرگراه گلپایگان–خوانسار به نام شهید سلامی
فرماندار گلپایگان خاطرنشان کرد: همچنین با هماهنگی نماینده محترم شهرستان و در راستای تکریم شهدا، مقرر شد بزرگراه گلپایگان–خوانسار به نام بزرگراه شهید سلامی نامگذاری شود و روشنایی این محور نیز در قالب تفاهمنامهای چهارجانبه بین دستگاههای مرتبط اجرا خواهد شد.
وی افزود: یکی از مطالبات چندینساله مردم گلپایگان، ساماندهی و تعریض ایجاد باند دوم گلپایگان–دهق به علویجه است که با اعتبارات نماینده شهرستان در قالب طرح توازن منطقهای وارد مرحله عملیاتی خواهد شد و امیدواریم با اجرای این طرح شاهد کاهش چشمگیر تصادفات باشیم.
لزوم ساماندهی نوبتدهی کامیونداران و ایمنسازی محور موته
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت حملونقل جادهای و کامیونداران در گلپایگان یادآورشد: یکی از مطالبات جدی کامیونداران شهرستان، ایجاد یک سیستم عادلانه نوبتدهی برای بارگیری است تا شاهد توزیع ناعادلانه بار نباشیم. کامیوندارانی که سرمایهگذاری سنگینی در این حوزه انجام دادهاند، نقش مؤثری در حمل ایمن و بهموقع بار به مقاصد مختلف دارند و باید با یک شیوهنامه منسجم از حقوق آنها حمایت شود.
فرماندار گلپایگان با بیان اینکه امکانات فعلی اداره راهداری شهرستان پاسخگوی نیازهای موجود نیست، افزود: ضروری است در حوزه تعمیر و تجهیز ماشینآلات راهداری و همچنین اختصاص ماشینآلات جدید به این اداره، توجه و اهتمام ویژهای صورت گیرد.
وی با انتقاد از نبود تابلوهای معرفی گلپایگان و کیلومترشمار در مسیرهای منتهی به شهرستان، تصریح کرد: در مسیرهای تهران، اصفهان و خمین به گلپایگان، متأسفانه هیچگونه تابلوهای راهنمایی و کیلومترشمار وجود ندارد، در حالی که حتی شهرهای کوچکتر نیز از این مزیت برخوردارند. این موضوع علاوه بر ضرورتهای ایمنی، در معرفی گردشگری و هویت تاریخی گلپایگان نیز تأثیرگذار است.
رضایی ادامه داد: در مسیر سهراهی کارگر تا پنجراهی نیز باید علائم بازدارنده، تابلوها، سرعتگیر یا چراغهای هشدار بهصورت موقت نصب شود تا از وقوع تصادفات جلوگیری شود؛ چراکه حتی نجات جان یک نفر هم ارزش هزینههای انجامشده را دارد.
فرماندار گلپایگان با اشاره به مشکلات تقاطع و دوراهی موته، خاطرنشان کرد: این محور کاملاً غیرایمن و خطرآفرین است، اما به دلیل اینکه در حوزه شهرستان شاهینشهر قرار دارد، توجهی به وضعیت آن نمیشود، در حالی که این مسیر برای مردم گلپایگان یک راه اصلی و حیاتی است. بنابراین از مسئولان استانی انتظار میرود با نگاه فراتر از تقسیمات شهرستانی، به ایمنسازی این محور و رفع نواقص آن توجه ویژه داشته باشند.
