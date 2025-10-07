پرتاب ماهواره دونمای یک تا نیمه دوم آذر ماه از خارج کشور

حسین شهرابی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان امید فضا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های پرتاب ماهواره این شرکت گفت: ماهواره بعدی این شرکت با نام کوثر ۱.۵ یا دونمای ۱، طبق برنامه‌ریزی انجام شده، قرار است در نیمه دوم آذرماه امسال به فضا پرتاب شود می توان گفت که همکاران ما هم‌اکنون در مرحله تجمیع نهایی ماهواره هستند و انتظار می‌رود که ماه آینده این ماهواره برای انتقال به سایت پرتاب آماده شود.

وی درباره تجربیات ماموریتی ماهواره کوثر افزود: مشکلات عمده‌ای در کنترل وضعیت و جذب توان ماهواره به وجود آمده بود که مانع دریافت تصویر از این ماهواره شد. کنترل وضعیت و توان ماهواره به‌صورت وابسته به یکدیگر بودند و همین موضوع منجر به حلقه معیوبی شد که نتوانستیم تصویر بگیریم.

شهرابی در ادامه از موفقیت‌های ماهواره هدهد یاد کرد و گفت: این ماهواره تقریباً همه ماموریت‌های مدنظر را انجام داد تا دو هفته قبل از قطع ارتباط ناگهانی، اما متأسفانه پس از حدود ۷ ماه فعالیت منظم، دچار مشکلی شد که هنوز نتوانسته‌ایم آن را بازیابی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تجربیات این دو ماهواره در پروژه جدید کوثر ۱.۵ به‌کار گرفته شده است، افزود: از بین سه لینک مخابراتی موجود در ماهواره‌های قبلی، بهترین لینک انتخاب شده و به کار گرفته شده است. همچنین، این ماهواره سازگار با ایستگاه‌های بین‌المللی است و فقط ایستگاه‌های داخلی قادر به دریافت سیگنال نیستند، که این موضوع در مدیریت ماهواره کمک بزرگی خواهد کرد.

شهرابی افزود: همچنین در ماهواره جدید که قرار است پرتاب شود، سلول‌های خورشیدی به بدنه ماهواره چسبانده شده تا جذب انرژی خورشیدی وابسته به وضعیت پایدار بودن ماهواره نباشد. از سوی دیگر، امکان به‌روزرسانی کامل نرم‌افزار کنترل وضعیت ماهواره از زمین فراهم شده که در صورت بروز مشکل، بتوان برنامه کنترل را از راه دور تغییر داد.

وی همچنین درباره دوربین‌های تصویربرداری ماهواره گفت: مشکل تفکیک مکانی بین طیف‌های رنگی و مادون‌قرمز در کوثر ۱ اصلاح شده و هر دو دوربین به تفکیک یکسان و بهینه‌ای رسیده‌اند. بهینه‌سازی لنزها باعث شده رزولوشن واقعی تصاویر به کیفیت نزدیک‌تر شود.

شهرابی افزود: علاوه بر این، دو ماموریت اینترنت اشیا و تصویربرداری که قبلاً در ماهواره‌های هدهد و کوثر جدا بودند، اکنون در ماهواره جدید تجمیع شده‌اند.

وی در خصوص نوع پرتابگر ماهواره دو نمای یک گفت: پرتاب این ماهواره از طریق پرتابگر خارجی کشور روسیه انجام می‌شود و این پرتاب را سرآغاز برنامه بزرگ توسعه منظومه ماهواره‌ای شرکت می دانیم و به این ترتیب در کنار پرتاب ماهواره، مقدمات همکاری‌های داخلی و بین‌المللی را نیز در حال شکل دادن هستیم و با پرتابگر داخلی نیز وارد مذاکره شده‌ایم تا برای آینده منظومه از ظرفیت‌های داخلی بهره‌مند شویم.

شهرابی درباره جذب سرمایه‌گذار گفت: سعی داریم منابع مالی مورد نیاز را از طریق سرمایه‌گذاران تامین کنیم و حوزه منظومه ماهواره‌ای را به بازارهای داخلی محدود نکنیم و به سمت کشورهای عضو شانگهای توسعه دهیم.

وی به مشکلات فناوری در پروژه کوثر ۱ اشاره کرد و گفت: برخورد نهادهای نظارتی با این پروژه به مانند پروژه‌های عمرانی بوده و متاسفانه حمایت لازم انجام نشده است. این در حالی است که توسعه فناوری‌های پیچیده نیازمند نگاه حمایتی و پوشش ریسک از سوی دولت است، موضوعی که در آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص نشده و در عمل اتفاق نیفتاده است.امیدواریم نهادهای نظارتی همگام با پیشرفت فناوری‌ها، حمایت‌های لازم را انجام دهند تا به جای سد راه شدن، همراه تیم‌های توسعه باشند.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در پایان گفت: برنامه اصلی ما تکثیر این ماهواره است و امیدواریم در سال آینده بیش از یک ماهواره، احتمالاً بین ۲ تا ۱۰ یا بیشتر، پرتاب کنیم. امسال فقط یک پرتاب داشتیم ولی سال آینده تعداد پرتاب‌ها بسیار افزایش خواهد یافت.