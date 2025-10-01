  1. سیاست
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

انتصاب ۶ عضو شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی از سوی پزشکیان

رئیس جمهور با صدور احکامی آقایان مرتضی قربانی، علی باران‌چشمه، محمود خسروی‌وفا، غفور کارگری، علیرضا دبیر و خانم مریم منظمی را به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در احکام جداگانه‌ای آقایان مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی، علی باران‌چشمه رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی، محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک و غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک را به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب کرد.

رئیس جمهور همچنین بنا به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان آقای علیرضا دبیر و خانم مریم منظمی را نیز به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب و در احکام صادره ابراز امیدواری کرد که اعضا، با تشریک مساعی، نسبت به مشارکت موثر در اتخاذ سیاست‌ها و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های ورزش و تربیت بدنی کشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزشی اهتمام ورزند.

