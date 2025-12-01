رونمایی از پوستر «سینماحقیقت» با الهام از فرهنگ ایرانی و نوآوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مراسم رونمایی از پوستر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» امروز دوشنبه ۱۰ آذر با حضور حسین ترابی مستندساز باسابقه، مهرداد زاهدیان رئیس انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، سیدعلیرضا حسینی عضو انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، فیما امامی مستندساز و عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره «سینماحقیقت» و کتایون جهانگیری کارگردان سینمای مستند برگزار شد.

محمدحمیدی مقدم دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در آغاز این مراسم گفت: خوشحالم که امروز در خدمت استاد حسین ترابی هستم، حضور بزرگان سینمای مستند، در کنار «سینماحقیقت» مایه افتخار و دلگرمی همه ماست. خیر مقدم می‌گویم به دوستانم و امیدوارم همراهی صنوف و خانواده مستند با جشنواره «سینماحقیقت» به نتایج شایسته و مفید برای این سینما منجر شود. امروز آقای کلهرنیا مدیر هنری جشنواره، کنار ما نیستند. ایشان به تازگی داغدار برادرزاده‌شان شدند و در سفر هستند. ضمن عرض تسلیت مجدد به ایشان و آرزوی شکیبایی در این ضایعه، امیدواریم خیلی زود آقای کلهرنیا را در جمع‌مان داشته باشیم.

وی درباره رنگ‌های جشنواره «سینماحقیقت» ادامه داد: رنگ‌های ثابت ما در سال‌های اخیر و پس از سال ۹۸ و بعد از مدیریت هنری آقای رضا عابدینی، سبز و نارنجی بود، رنگ‌ها و طرح‌هایی که به مرور زمان موجب شناسایی جشنواره «سینماحقیقت» شده است. امسال ضمن حفظ آن رنگ‌ها و هویت، به دنبال ایجاد فضایی تازه بودیم. همراهی استاد کلهرنیا به خلق این فضا و رفتن به سمت تجربه تازه کمک کرد.

محمد حمیدی مقدم بیان کرد: امسال جشنواره نیاز داشت فضای نو شدن را تجربه کند تا دریچه دیگری رو به جهان و مفاهیم سینمای مستند در آن دیده شود. این اتفاق در پوستر و با همراهی استاد بهرام کلهرنیا شکل گرفته، در حوزه پوستر همواره نظرها متفاوت و گاه متضاد است اما ما وارد حوزه تازه‌ای شدیم و تلاش کردیم از منظری جدید به جهان، مستند و «سینماحقیقت» نگاه کنیم.

دبیر «سینماحقیقت» به تنوع فیلم ها و چهره های فیلمساز در این دوره جشنواره اشاره کرد و گفت: در بخش ملی و بین الملل امسال فیلم‌های شاخص فیلم در جشنواره دارند و آثار فیلمسازهای بزرگ را روی پرده خواهیم دید، بخش ملی و بین‌الملل این دوره جذابیت‌های بسیاری برای دوستداران سینمای مستند دارد.

وی تاکید کرد: بخش مجموعه عکس مستند این دوره، که در خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد، رویدادی است که با اقبال مواجه شده، همچنین در بخش دانشجویی نیز شور و شوق کم نظیری دیده می‌شود.

در نبود بهرام کلهرنیا مدیر هنری نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» رضا خاکساری، یکی از اعضای تیم طراح پوستر گفت: در بررسی جشنواره «سینما حقیقت» و عناصر بصری آن به چند نکته کلیدی رسیدیم که اساس پیدا کردن ایده و کانسپت کار ما بود. به طوری که سادگی، جذابیت، پرهیز از عناصر اضافه و رنگ‌های تلخ و ایجاد تعامل با بیننده را مدنظر داشتیم.

وی افزود: ما به دنبال ایده نو بودیم. سعی کردیم ایده مینیمال و در عین حال جسورانه با ترکیب‌های نو ارائه دهیم که به راحتی توسعه بیابد و تکثیر شود. تلاش کردیم کاری تولید شود که علاوه بر پوسترها، در فضاهای دیگر تبلیغاتی و بصری جشنواره دیده و استفاده شود.

خاکساری تاکید کرد: در این طراحی و اجرا به دنبال کار مفهومی بودیم. معمولاً مخاطب کار مفهومی را ترجیح نمی‌دهد و طراحان نیز به دنبال کارهای ساده می روند. اما کار مفهومی ذهن مخاطب را به چالش می کشد. این جذاب است و در جشنواره «سینماحقیقت» جذابیت مضاعف پیدا می‌کند.

این گرافیست ادامه داد: این پوستر از تصاویر کمی استفاده کرده تا مفهوم در پس تصویر و در عمق آن دیده شود. با توجه به تیپ رنگی تعریف شده برای سینما حقیقت و توجه به ماهیت جشنواره، پوسترها طراحی و اجرا شد.

سیاوش یعقوبی، یکی دیگر از اعضای تیم طراحی پوستر گفت: ما در پوستر اصلی از عنصر دیدن استفاده کردیم، سینماگر دیدن را از طریق لنز و دوربین به دیگران توصیه کرده و از طریق آن با جهان تعامل برقرار می‌کند.

وی با بیان اینکه با وجود سختی های کار تلاش کردیم دگردیسی جدیدی در پوستر ارائه کنیم، افزود: به غیر از پوستر اصلی در پوسترهای بخش های مختلف نیز تلاش کردیم کار متفاوتی ارائه شود. به عنوان مثال در بخش ایران به دنبال ارائه نمادی برای ایران بودیم و در تصویر به قرن ششم و سفال های نیشابور اشاره کردیم که مختص ایران و یادآور تمدن ماست.

یعقوبی ادامه داد: در پوستر بین الملل نیز از آثار موریس اشر هنرمند هلندی استفاده شده است. رویکرد شرقی آثار این هنرمند اهمیت ویژه دارد.

حسین ترابی، مستندساز باسابقه که مهمان ویژه این رونمایی بود ابتدا شعری از خیام خواند و ابراز امیدواری کرد سینمای ایران به ادبیات نزدیک شود و مانند آن دربرگیرنده مفاهیم بلند، درخشان و ماندگار باشد.

وی تاکید کرد: قبل از اینکه برادران لومیر سینما را اختراع کنند ما در ادبیات، مصداق حرکت، پویایی و تحول را داشتیم، آن چیزی که اساس سینماست و خوشحالم که دوستان طراح پوستر در این پوستر به پویایی و حرکت اشاره داشته‌اند.

در این مراسم عبدالحسین بدرلو قائم مقام و معاون مستند، مسعود سفلایی معاون پویانمایی، نادر سروری مهر معاون مالی، شهنام صفاجو مدیر تولید، هومن مرادی کرمانی مدیر مستند، محمدرضا بهشتی مدیر مجامع و جشنواره‌ها، شیرین نادری مدیر بین‌الملل، محدثه واعظی‌پور مدیر روابط عمومی، مهدی دزفولی مدیر بازرگانی، عطاالله ندیمی مدیر مالی، علیرضا عطاری مدیر اداری و مهدی سروری مدیر اجرایی بخش مجموعه عکس مستند حضور داشتند.