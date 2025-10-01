کارگروه ارتقا ایمنی تردد در دانشگاه علوم پزشکی سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور ظهر چهارشنبه در جلسه اداری با حضور معاونان دانشگاه علوم پزشکی سمنان از تشکیل کار گروه ارتقا ایمنی مسیرهای منتهی به دانشگاه خبر داد و ابراز داشت: در این حادثه تاسف بار برای دانشجویان پیراپزشکی سرخه متاسفانه دو نفر جان باختند.

وی با بیان اینکه برای پیشگیری از تکرار این حوادث تلخ می بایست ایمنی تردد در همه مسیرهای اصلی و فرعی منتهی به دانشگاه بررسی شود، افزود: این ایمنی باید به زودی اجرایی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تاکید بر اینکه حفظ جان و ایمنی دانشجویان در اولویت است، ابراز داشت: قطعاً کوتاهی در این زمینه قابل چشم پوشی نیست.

رشیدی پور در ادامه تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های داخلی و تعامل با نهادهای شهری و راهنمایی و رانندگی مورد تاکید است تا طرح بدون معطلی عملیاتی شود.

وی با خانواده جان باختگان ابراز همدردی و برای بازماندگان آنها طلب صبر و شکیبایی کرد و افزود: از مصدومان حادثه نیز چهار نفر ترخیص شدند و سه مصدوم در بخش مراقب های ویژه و چهار نفر دیگر در بخش بیمارستان کوثر بستری هستند.