بررسی عمقی سانحه اتوبوس دانشجویی در سرخه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در پی درگذشت دو دانشجوی پیراپزشکی سرخه پیام تسلیتی را صادر کرد که متن آن به این شکل است:
بسمه تعالی
حادثه تلخ تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه که به جان باختن دو تن از دانشجویان و جراحت جمع دیگری از دانشجویان آن دانشکده انجامید، باعث تأسف و تألم فراوان شد.
این عزیزان که با انبوهی از امید و آرزو و به قصد تحصیل علم و دانش پا به عرصه دانشگاه گذاشته بودند، اینک به سبب غفلت و یا کمتوجهی صورت گرفته و یا هر دلیل دیگری در میانمان نیستند و همه ما بویژه خانوادهها، اساتید و دوستانشان را در غم فراق خود به سوگ نشاندهاند.
اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به خانوادههای داغدار و نیز جامعه دانشگاهیان استان و با آرزوی شفای عاجل برای مصدومان و نیز قدردانی از پیگیری سریع موضوع توسط مدیران استان، لازم میدانم مسئولان ذیربط با بررسی دقیق ابعاد حادثه، تدابیر مورد نیاز را برای جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث پیشبینی و مراتب را در اسرع وقت گزارش کنند.
